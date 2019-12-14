Одесса, Украина, , 15:06 — REGNUM По состоянию на 8:00 (9:00 мск) работы по разбору завалов здания сгоревшего в Одессе колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса завершены. Об этом 14 декабря сообщается в пресс-службе ГСЧС Украины.

В ведомстве отметили, что работа правительственной комиссии по расследованию причин возникновения пожара продолжается до сих пор. При этом приказом ГСЧС был отстранен от исполнения служебных обязанностей генерал-майор службы гражданской защиты и начальник Главного управления ГСЧС в Одесской области Виктор Федорчак.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 декабря в Одессе в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел пожар, в результате которого погибли 16 человек. Более тридцати человек пострадали при пожаре.

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В СБУ накануне заявили о попытке уничтожения документов о результатах проверки колледжа на предмет соблюдения требований противопожарной безопасности. Ранее в украинских СМИ сообщалось, что последний раз проверка соблюдения требований противопожарной безопасности в колледже якобы проводилась в 2014 году. Но позже информация была опровергнута и сообщалось, что проверка была пройдена за несколько недель до случившейся трагедии.