Москва, , 14:11 — REGNUM Главный редактор российского иновещательного телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала слова американского кинорежиссера Оливера Стоуна о том, что он смотрит информационные передачи исключительно на телеканале Russia Today. Соответствующее сообщение Симоньян опубликовала на своем телеграм-канале.

По словам Симоньян Оливер Стоун сказал следующую фразу:

«Я смотрю только новости российского канала RT. Я ему верю больше, чем североамериканским СМИ, которые являются чистой пропагандой».

Симоньян отметила, что Стоун сказал эту фразу, выступая в аргентинском университете. Она подчеркнула, что Стоун сказала это уж точно не по просьбе RT.

«Не в ответ на наш вопрос, не по нашей просьбе и даже не в нашем присутствии. Мне нравится наша аудитория», — заявила Симоньян.

Стоун выступал в Университете Буэнос-Айреса, где он был удостоен докторcкой степени. Именно там он и сказал фразу о телеканале RT.

Примечательно, что в 2018 году один из основателей и лидеров рок-группы Pink Floyd, британский музыкант Роджер Уотерс заявил, что он смотрит информационные передачи телеканала RT, так как американские СМИ совершенно не заинтересованы в том, чтобы доносить до людей правду.

Известный сербский кинорежиссер Эмир Кустурица как-то заявил, что телеканал Russia Today — лучший образец того, каким должно быть современное телевидение.