Казань, , 13:38 — REGNUM В Казани стартовали матчи по CS: GO в рамках кубка России по киберспорту 2019. За победу в них сразятся четыре лучшие команды страны, сообщает корреспондент ИА REGNUM 14 декабря.

В первом полуфинальном мачте сразятся команды eL'quvet (Илья «Heyz1ng» Куцак, Николай «spat1ch» Тюльпин, Александр «glowiing» Мациевич, Артем «hiji» Смолий и Глеб «sp1nt» Горелов) и ESPADA (Артем «RAiLWAY» Градович), Вадим «h1glaiN» Танасюк, Дмитрий «Dima» Бандурка, Владислав «FinigaN» Усов и Абдулхалик «degster» Гасанов).

Во втором — BLINKD (Алексей «OverDrive» Бирюков, Станислав «TheSp1ke» Кошель, Михаил «tricky» Крутов, Эдуард «Raider» Гальченко и Дмитрий «Sotfic» Форостянко) и Team Unique (Павел «PASHANOJ» Легостаев, Александр «zorte» Загодыренко, Евгений «fenvicious» Мицик, Роберт «R0b3n Чигаускис и Вадим «Polt» Циров).

После этого победители обоих матчей сразятся друг с другом в финальной игре. Её результат определит нового обладателя кубка России.

Напомним, кубок России по киберспорту 2019 проходит в Казани, в Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма. Помимо CS: GO, лучшие киберспортсмены страны также соревнуются в матчах по Dota 2 и Clash Royale.

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