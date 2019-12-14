Донецк, , 13:47 — REGNUM С 1 января по 12 декабря текущего года в результате обстрелов боевиков ВСУ в Донецкой народной республике погибли 165 человек, из которых 156 человек — защитники республики, 9 человек — мирные граждане. Об этом 13 декабря сообщается в отчете уполномоченного по правам человека в Донецкой народной республике Дарьи Морозовой.

В отчете сообщается также, что с шестого по двенадцатое декабря 2019 года трое военнослужащих республики получили ранения в результате агрессии боевиков ВСУ. Также сообщается, что в период с шестого по двенадцатое декабря в результате обстрелов ВСУ никто не погиб.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Народной милиции Донецкой народной республики сообщили, что в результате обстрелов боевиков ВСУ, 13 декабря погиб защитник республики.

Читайте также: В результате обстрела погиб защитник республики — НМ ДНР