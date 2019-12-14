Москва, , 13:27 — REGNUM Федеральная служба судебных приставов (ФССП) Российской Федерации опровергла информацию о нескольких десятках миллионов невыездных граждан России — должников. Соответствующее заявление распространила сегодня, 14 декабря, пресс-служба ФССП.

В сообщении сказано, что ФССП России не подтверждает информацию о нескольких десятках миллионов невыездных граждан России.

«Всего, по данным ФССП России по состоянию на 1 ноября 2019 года, действовало 3,4 миллиона постановлений о временном ограничении на выезд должника из РФ», — сказано в сообщении пресс-службы ФССП.

Напомним, что газета «Известия» распространила материал со ссылкой на ФССП и Национальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), в котором сказано, что в России около 1,5 млн должников по алиментам, 13 млн не оплативших вовремя штрафов ГИБДД, 2,5 млн просрочивших оплату услуг ЖКХ и порядка 7−8 млн должников по кредитам. И все эти люди могут попасть в список невыездных из России.