Кабул, , 11:54 — REGNUM В результате стрельбы в Афганистане, погибли девять ополченцев, об этом 14 декабря сообщает Al Arabia.

Инцидент произошел на одном из контрольно-пропускных пунктов в провинции Газни. Один из ополченцев открыл огонь по своим товарищам. Причины произошедшего устанавливаются.

Боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли на себя ответственность за совершенное преступление.

Террористы утверждают, что открывший стрельбу находился с ними в контакте и действовал в соответствии с заранее подготовленным планом.

Напомним, одним из методов террористической войны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) против военных Афганистана является внедрение в ряды силовых структур своих членов, которые периодически устраивают подобные акции.

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