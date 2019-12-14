Кабул, 14 декабря 2019, 11:54 — REGNUM В результате стрельбы в Афганистане, погибли девять ополченцев, об этом 14 декабря сообщает Al Arabia.
Инцидент произошел на одном из контрольно-пропускных пунктов в провинции Газни. Один из ополченцев открыл огонь по своим товарищам. Причины произошедшего устанавливаются.
Боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли на себя ответственность за совершенное преступление.
Террористы утверждают, что открывший стрельбу находился с ними в контакте и действовал в соответствии с заранее подготовленным планом.
Напомним, одним из методов террористической войны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) против военных Афганистана является внедрение в ряды силовых структур своих членов, которые периодически устраивают подобные акции.
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