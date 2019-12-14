Москва, , 11:41 — REGNUM Президент России Владимир Путин в субботу внес на рассмотрение Госдумы законопроект, которым предлагается установить в стране почетное звание «Город трудовой доблести».

В тексте соответствующего документа, внесенного в электронную базу данных Государственной думы, указывается, что «звание «Город трудовой доблести» присваивается городу России, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность».

Ранее об идее давать городам звание «трудовой доблести» за вклад в победу в войне рассказал первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко.

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