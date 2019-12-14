Львов, Украина, , 11:38 — REGNUM Сотрудники службы безопасности Украины задержали инспектора управления кадрового обеспечения национальной полиции во Львовской области на взятке размером в три тысячи евро за содействие в уклонении от военной службы. Об этом 13 декабря сообщили в пресс-службе СБУ.

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В сообщении говорится, что инспектор по особым поручениям отдела профессионального обучения совместно с должностным лицом районного военного комиссариата Львовской области разработали механизм получения взяток с призывников. За несколько тысяч евро чиновники «признавали» призывников «непригодными» к службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в украинских СМИ появилась информация, что в попытках «выполнить план» по призыву, сотрудники военных комиссариатов «ловят» потенциальных призывников на улицах и рабочих местах.

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