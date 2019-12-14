Москва, , 09:53 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) дала советы гражданам России по покупке алкогольной продукции. Материалы опубликованы на официальном сайте ведомства.

Роспотребнадзор рекомендует гражданам России не покупать спиртные напитки через интернет, а также в местах несанкционированной торговли. Также ведомство напоминает, что на упаковке алкогольной продукции должна обязательно присутствовать федеральная или акцизная мари.

Подчеркивается, что реализация алкогольной продукции через интернет в России запрещена. Необходимо внимательно изучить этикетку — название алкогольной продукции на марке должно совпадать с названием на этикетке.

Также Роспотребнадзор отмечает, что существует бесплатное приложение для смартфона «АнтиКонтрафакт Алко. Это приложение позволяет проверить легальность каждой конкретной бутылки алкоголя.