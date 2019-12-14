Амстердам, , 09:38 — REGNUM Герт-Ян ван Д., отец голландского семейства, которое долгие годы скрывалось от окружающего мира на ферме в местечке Рюйнерволд, не может говорить из-за перенесённого в прошлом инсульта. Поэтому прокуратура пытается найти другой способ допросить его. Об этом сообщил представитель прокуратуры в беседе с новостным сайтом NU.nl. Адвокат отца, в свою очередь, сообщил, что его клиент может читать, но не писать.

Ранее уже стало известно о сложностях в проведении допросов Ван Д. в связи с его состоянием здоровья. Теперь, когда выяснилось что он вообще не разговаривает, власти обратились за содействием в Нидерландский Институт судебной психиатрии и психологии. Представитель прокуратуры в беседе с NU. nl уточнил, что рекомендация института о проведении допроса подозреваемого ожидается на этой или на следующей неделе. Первое судебное заседание назначено на 21 января 2020 г.

Ван Д. подозревается в сексуальном насилии над двумя своими детьми. Они покинули семью ещё до того, как она поселилась на ферме в Рюйнерволд.

Ван Д. также подозревается, совместно со своим напарником Иосифом Б., в незаконном лишении свободы детей и в причинении вреда их здоровью. Кроме того, оба подозреваются в том, что в 2009 г. удерживали против его воли некоего 69-летнего мужчину из Австрии. Подробностей о его личности пока нет.

Рюйнерволдское дело раскрылось в октябре, после того как старший сын появился в местном кафе. После этого полиция провела обыск на ферме и обнаружила скрывавшеюся там семью.