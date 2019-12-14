Москва, , 09:26 — REGNUM Свыше 50 сложных воздушных целей обнаружили подразделения радиотехнических войск во время учения по отражению массированного воздушного удара в Московской зоне ответственности сил ПВО. Об этом 14 декабря сообщили в пресс-службе Воздушно-космических сил России.

«Подразделения радиотехнических войск отработали задачи по отражению массированного ракетного авиационного удара условного противника», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при проведении мероприятия военные задействовали радиолокационные комплексы «Небо-М» и радиолокационную станцию «Подлёт». Управление действиями военнослужащих выполнял командный пункт радиотехнического батальона.

Учение продемонстрировало успешное определение высокоскоростных, аэродинамических, баллистических и низколетящих целей. Кроме того, особое внимание расчеты уделили борьбе с малыми целями, имитирующими беспилотники.

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