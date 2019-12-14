Абуджа, , 09:53 — REGNUM Координатор ООН по гуманитарным вопросам в Нигерии Эдвард Каллон осудил убийство четырех гуманитарных служащих боевиками «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), об этом 14 декабря сообщает Anadolu Ajansi.

Речь идет о людях, похищенных террористами в июле 2019 года, которые пытались проникнуть на северо-восток страны для оказания помощи пострадавшим от «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Я глубоко опечален и возмущен известиями о трагическом убийстве четырех сотрудников по оказанию помощи, которых террористы удерживали в плену почти пять месяцев», — отметил Каллон в комментарии изданию.

Напомним, четверо убитых мужчин были в группе из шести человек, похищенных террористами 26 июля 2019 года в районе озера Чад в штате Борно. Женщина, которая была среди похищенных, до сих пор удерживается террористами.

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