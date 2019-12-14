Москва, , 07:07 — REGNUM В рамках подготовки к юбилею Ракетных войск стратегического назначения в Военной академии РВСН прошла военно-историческая конференция «Навстречу 60-летию РВСН. РВСН в прозе и поэзии», сообщает Министерство обороны России.

В рамках конференции были зачитаны доклады о сохранении памяти защитников Родины, о работе литературного объединения «Стратеги» по пропаганде истории РВСН и защиты Отечества в современной литературе.

Собравшиеся отметили роль литературы в нравственном здоровье будущих поколений.

На конференции прошли презентации книг, также подведены итоги восьмого конкурса литературной премии «Щит Отчества». Также участники мероприятия подвели итоги стихотворного конкурса «Ракетный щит Родины».