Москва, , 06:52 — REGNUM Температура в Москве к 16 декабря поднимется до плюс 5 градусов по данным Гидрометцентра России.

Как сообщает Гидрометцентр, серьёзных изменений погоды в Москве не предполагается, температурный режим не претерпит больших изменений.

14 декабря осадков не предполагается, временами солнечно. 15 декабря температура не изменится, но будет плотная облачность и местами мокрый снег и дождь, а вот в понедельник Гидрометцентр прогнозирует повышение температуры днём до плюс пяти градусов.

Читайте ранее в этом сюжете: 14 декабря в Москве будет до 1 градуса тепла, вечером похолодает