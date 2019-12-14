Москва, 14 декабря 2019, 06:40 — REGNUM В субботу, 14 декабря, в Москве ожидается облачная погода, температура воздуха −1…+1 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.
В ночь на 15 декабря в Москве будет до −1…−0 °С.
Скорость юго-восточного ветра составит 4—6 м/с, на порывах до 11 м/с.
В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале −4…+3 °C.
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