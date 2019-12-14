Москва, , 06:26 — REGNUM Алкогольную продукцию следует выбирать только в стационарных организациях торговли, имеющих лицензию на его продажу, объяснили 14 декабря в пресс-службе Роспотребнадзора.

В преддверии новогодних праздников ведомство опубликовало несколько советов, которые позволят жителям России выбирать качественную алкогольную продукцию. Так, специалисты Роспотребнадзора рекомендуют отказаться от покупки спиртного в местах несанкционированной торговли и не приобретать его в сети интернет.

При покупке следует обращать внимание на упаковку — на ней быть размещена целая без повреждений федеральная марка. Также бутылка или другая упаковка должны иметь акцизные марки.

«Колпачок должен плотно прилегать к стеклу бутылки, не должен прокручиваться; при переворачивании бутылки её содержимое не должно вытекать», — говорится в сообщении.

Эксперты ведомства напомнили, что алкоголь противопоказан детям и подросткам до 18 лет, беременным и кормящим женщинам, лицам с заболеваниями центральной нервной системы, почек, печени и других органов пищеварения.

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