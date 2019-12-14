Лондон, , 06:22 — REGNUM Круглые очки английского музыканта и члена легендарной группы The Beatles Джона Леннона были проданы на аукционе Sotheby's за 137,5 тысячи фунтов стерлингов (около $183,4 тыс), сообщает пресс-служба аукционного дома

Сообщается, что проданы были солнцезащитные очки в золотой оправе с зелеными линзами. Эти очки музыкант получил в 1966 году для подготовки к роли в фильме «Как я выиграл войну». Начальная цена лота составляла 6−8 тысяч фунтов стерлингов.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря на аукционе Artcurial продали картину «Толстое дерево» работы французского художника Поля Гогена. Окончательная цена лота составила 9,5 млн евро.

Читайте ранее в этом сюжете: Картину Поля Гогена из таитянского цикла продали в Париже за €9,5 млн