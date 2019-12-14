Красноярск, , 06:23 — REGNUM В 2019 году из бывших советских республик в Красноярский край 568 человек переехали по особой программе переселения. Об этом 13 декабря сообщает региональный портал Newslab.ru.

Если считать с членами семей, то программой службы занятости региона, которая называется «Оказание содействия добровольному переселению в Красноярский край соотечественников, проживающих за рубежом», воспользовались более тысячи человек.

Отмечается, что в госпрограмму, активно вовлекают молодых людей. Им обеспечивается подготовка по востребованным в крае специальностям. Например, в 2019 году в край приехали 85 студентов.

Также из республик для жизни и работы в Красноярском крае приезжают уже квалифицированные специалисты — врачи, учителя, механики, ветеринары и другие. Им помогают адаптироваться на новом месте и обеспечивают рабочие места.