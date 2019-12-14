Москва, , 05:49 — REGNUM Проект закона, меняющий правила взыскания долгов с российских граждан, опубликовало Министерство юстиции РФ 13 декабря, на портале проектов нормативных правовых актов.

В документе прописывается обязательный досудебный порядок возврата просроченных долгов с физических лиц. Так, организация-кредитор может обратиться в суд только после истечения 30 дней с момента получения должником уведомления о возврате.

Правительство также предлагает вносить в госреестр организации, занимающиеся возвратом просроченных долгов по кредитам. Отсутствующие в реестре кредиторы, а также организации действующие в их интересах, не смогут заниматься возвратом долгов самостоятельно, в том числе и отправлять почтовые уведомления.

Помимо этого в законопроекте устанавливается, что разрешение работать с долгами за жилищно-коммунальные услуги получат управляющие компании, товарищества собственников жилья или жилищные кооперативы. Для этого они смогут использовать «робота-коллектора», а также проводить личные встречи или отправлять текстовые и голосовые сообщения.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июля Госдума приняла во втором чтении законопроект, запрещающий коллекторским агентствам взыскивать с граждан долги по оплате услуг ЖКХ.

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