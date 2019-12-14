Сеул, , 07:50 — REGNUM На южнокорейскую компанию POSCO International подали жалобу в Национальный контактный цент Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, представители восьми организаций, включая южнокорейскую некоммерческую организацию Korea Federation for Environmental Movement и правозащитную организации Advocates for Public Interest Law (APIL) и индонезийскую Pusaka, обвинили компанию в уничтожении 27 тыс. гектаров тропических лесов и загрязнении реки в провинции Папуа, Индонезия.

Однако в компании заявили, что ничего не знают о загрязнениях, возникших в результате производства пальмового масла в данном регионе, так как проверки качества воды проводятся ежеквартально в рамках постановления министерства окружающей среды Индонезии.

Представители POSCO International также добавили, что в случае обнаружения загрязнения, компания бы не смогла получить государственный сертификат ISPO.