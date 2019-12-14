Нью-Йорк, США, , 04:32 — REGNUM Обвинения в мошенничестве бывшему сотруднику представительства Марокко при ООН Абдесламу Жаиди заочно предъявил Федеральный суд штата Нью-Йорк, 13 декабря сообщается на сайте прокурора южного округа Нью-Йорка.

Дипломата обвиняют в организации мошеннических схем вместе с его супругой и ее братом. Жаиди помогал получать визы жителям иностранных государств, которые после въезжали в США. По версии правоохранительных органов, дипломат указывал в документах на въезд, что иностранцы будут работать в дипмиссиях в качестве административного персонала, а после оформлял фиктивные договоры о трудоустройстве в Госдепартамент.

После въезда в страну супруги Жаиди отбирали у людей документы и заставляли работать на себя без выходных в качестве прислуги. За три года с 2006 по 2019 годы дипломат и его подельники выдали по меньшей мере 10 виз. Мария Луиза Эстрелла Жаиди помещена под стражу 13 марта 2019 года. Двое других преступников находятся на свободе.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря власти Мексики решили отозвать своего посла в Аргентине Оскаро Рикардо Валеро, который подозревается в краже книг из магазина Буэнос-Айресе.

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