Петропавловск-Камчатский, , 03:55 — REGNUM Дорожное движение в центре столицы Камчатского края будет ограничено с 14:00 до 17:00 по местному времени из-за открытия Новогоднего городка, сообщает пресс-служба администрации Петропавловска-Камчатского.

Сообщается, что торжественное открытие Новогоднего городка начнется в 15:00 по местному времени. В центре будут открыты теплые домики и ярмарка. Также планируется появление на торжестве Деда Мороза со Снегурочкой, в чьем присутствии зажгут огни на главной елке Камчатки.

Как сообщало ИА REGNUM, новогодний праздник в Кремле состоится 25 декабря. На него пригласят около шести тысяч детей со всей страны.

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