Москва, , 04:31 — REGNUM Военно-историческая конференция «Навстречу 60-летию РВСН. РВСН в прозе и поэзии» прошла в академии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Об этом 13 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Мероприятие прошло в альма-матер стратегических ракетчиков в преддверии юбилея.

На конференции были представлены доклады о работе органов военного управления, ветеранских и молодежных организаций по сохранению традиций памяти, о деятельности литературного объединения «Стратеги» и другие. Также собравшимся были представлены новые книги: «Воспоминание ветерана Ракетных войск стратегического назначения» генерал-лейтенанта Анания Полицина; «Все решают кадры, размышления кадровика» генерал-полковника Ильи Панина; «История организационного строительства и перевооружения РВСН» полковника Александра Гуляева.

В ходе конференции были подведены итоги восьмого конкурса по присуждению литературной премии имени Дважды Героя Советского Союза, Маршала Советского Союза Николая Крылова «Щит Отчества».

Напомним, новый вид войск появился в СССР почти 60 лет назад — 17 декабря 1959 года. Эта дата считается Днём Ракетных войск стратегического назначения.

В 1959 году главкомом РВСН был назначен главный маршал артиллерии Митрофан Неделин.

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