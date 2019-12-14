Красноярск, , 03:24 — REGNUM Красноярский край попал в пятёрку самых загрязнённых регионов страны по итогам осени 2019 года. Рейтинг составила общественная организация «Зелёный патруль» на основе официальных отчётов властей, жалоб местных жителей об обращении с мусором и проверок качества атмосферного воздуха.

По данным общественная организация «Зелёный патруль» осенью 2019 года Красноярский край оказался шестым из самых загрязнённых регионов страны. Об этом сообщается на сайте общественной организации.

Общероссийская общественная организация «Зелёный патруль» публикует рейтинг экологического благосостояния 85 регионов России каждый квартал. Красноярский край с весны 2019 года потерял две позиции, спустившись на 80-е место.

Как сообщало ИА REGNUM, Тамбовская область и осенью сохранила первое место в национальном экологическом рейтинге регионов. На второй и третьей строчках рейтинга расположились Белгородская область и республика Алтай.

Напомним, в экологическом рейтинге, рассчитываемом экологами с 2007 года, учитываются состояние воздуха, воды, выбросов, активность общественных организаций и ответственность власти.

Читайте ранее в этом сюжете: Тамбовщина стала лидером осеннего экологического рейтинга