Монреаль, Канада, , 03:24 — REGNUM Космонавты и астронавты, находящиеся в данный момент на Международной космической станции (МКС), поздравили с 75-летием Международную организацию гражданской авиации (ИКАО), сообщила 13 декабря пресс-служба ИКАО.

При участии Роскосмоса российские, американские и итальянский космонавты и астронавты записали видеоролик. Экипаж МКС поздравил ИКАО с юбилеем и отметил, что стандарты, предложенные этой организацией, «широко используются в том числе и в космической отрасли».

ИКАО создана в 1944 году для помощи развитию международной гражданской авиации во всем мире и входит в число специализированных учреждений ООН. Она занимается, помимо прочего, стандартами и правилами для безопасности полетов, авиационной безопасности, эффективности, пропускной способности и охраны окружающей среды.