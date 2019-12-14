Рига, , 00:46 — REGNUM Латвийский Департамент безопасности дорожного движения (CSDD) сообщил, что со 2 января 2020 года в Латвии начнут выдавать водительские удостоверения международного образца, сообщил портал tvnet.lv.

Это новость особенно актуально для путешественников собирающихся в экзотические страны. Выдача водительских прав международного образца регулируется Венской конвенцией «О дорожном движении» от 1968 года. Таким образом водительское удостоверение выданное в Латвии действительно для всех стран подписавших этот документ, а фактически в гораздо большем, признающим конвенцию de facto. Речь идёт, например, о США и Канаде.

Подать заявку на получение водительского удостоверение нового образца возможно в любом из центров CSDD. Чтобы получить международные права, необходимо будет пройти медосмотр. Срок выдачи займёт от 1 до 3 дней, а стоимость новых прав составит 19,84 евро.