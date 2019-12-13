Женева, Швейцария, , 23:56 — REGNUM С начала 2019 года 75 сотрудников СМИ погибли в разных странах мир. Об этом 13 декабря сказано в ежегодном докладе неправительственной организации Press Emblem Campaign (ПЭК), опубликованном в Женеве.

В докладе сказано, что 75 журналистов погибли с начала текущего года в 26 странах мира. При этом многие сотрудники СМИ подвергались преследованиям и угрозам, быфли помещены под стражу, а также получили ранения.

Больше всего журналистов в этом году погибло в Мексике (13 человек), в Афганистане (8 человек) и в Пакистане (8 человек). Также гибель журналистов зафиксирована в Сирии (6 человек), Гондурасе (5 человек) и на Филиппинах (4 человека). Сотрудники СМИ погибли на Украине, в Великобритании, Индии, Бразилии, Гаити, Индонезии и ряде других стран.

Отмечается, что в прошлом, 2018 году, в мире погибли 113 журналистов. Как отмечает ПЭК, снижение жертв среди работников СМИ вселяет надежду, но предстоит ещё многое сделать для обеспечения безопасности журналистов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о выпуске блока марок в Луганской Народной Республике в память о погибших в 2014 году в Донбассе журналистах ВГТРК Игоре Корнелюке и Антоне Волошине.

Читайте ранее в этом сюжете: Блок марок в память о погибших журналистах ВГТРК выпустят в ЛНР