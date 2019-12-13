Белвью, США, , 23:15 — REGNUM Компания THQ Nordic опубликовала геймплейный трейлер проекта ремейка популярной игры Gothic. Ролик был опубликован 13 декабря на YouTube-канале компании.

Стоит отметить, что она не только выпустила рекламное видео, но и выложила на платформе Steam демоверсию, которую могут скачать те, у кого в библиотеке есть оригинальная «Готика». Таким образом компания пытается оценить уровень интереса фанатов серии к возможному выпуску ремейка самой первой Gothic.

«Без ваших отзывов превратить Gothic в современную игру невозможно», — написали разработчики.

Напомним, релиз самой первой игры в серии Gothic состоялся 15 марта 2001 года, её разработкой занималась студия Piranha Bytes. Тогда игра получила высокие оценки критиков за геймплей, интересный мир и графику.

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