Москва, , 23:13 — REGNUM Известный российский исполнитель Филипп Киркоров вышел в свет в куртке с надписью Queers still here («геи еще здесь»). Обычно такие куртки используют представители ЛГБТ-сообщества.

В этой куртке бренда Vetements с провокационной надписью Киркоров появился на презентации коллекции одежды Vetements & Star Wars в Центральном универсальном магазине в Москве.

Поклонники певца поспешили предположить, что таким образом Киркоров намекнул на свою нетрадиционную ориентацию.

Стоит отметить, что в подобной куртке Киркоров появляется на публике не впервые. К примеру в 2018 году Киркоров появлялся на публике в подобной куртке, также с провокационной надписью. Тогда в сети также активно обсуждали гей Киркоров или нет?