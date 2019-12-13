Луганск, , 23:16 — REGNUM Художественные марки, посвящённых погибшим в Донбассе журналистам ВГТРК Игорю Корнелюку и Антону Волошину выпустят в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 13 декабря сообщила пресс-служба министерства связи и массовых коммуникаций ЛНР.

Блок художественных марок «Погибшим за правду» будет введён в обращение 15 декабря 2019 года ГУП «Почта ЛНР. В этот же день состоится процедура торжественного специального гашения марок.

Тираж блока составит 500 экземпляров и будет считаться действительным для оплаты услуг почтовой связи во всех почтовых отделениях. На марках будет изображён фрагмент памятника погибшим журналистам, установленного в городе Луганске в пятую годовщину гибели журналистов, а также портреты корреспондента Игоря Корнелюка и видеоинженера Антона Волошина.

Напомним, журналисты Корнелюк и Волошин погибли летом 2014 года в результате минометного обстрела района поселка Металлист под Луганском в Донбассе. В связи с их гибелью была осуждена на 22 года Надежда Савченко, которая корректировала миномётный огонь. Власти ЛНР наградили журналистов орденом за заслуги перед народом Республики посмертно. Имена Корнелюка и Волошина были присвоены школе в посёлке Металлист.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что гибель российского журналиста Андрея Стенина, которая произошла в августе 2014 года в Донбассе, квалифицирована Генеральной прокуратурой ДНР как умышленное убийство.

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