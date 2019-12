Лос-Анджелес, США, , 22:42 — REGNUM Бывший президент и главный операционный директор Nintendo of America Реджи Фис-Эме дал свой прогноз по поводу будущего видеоигр. Об этом 13 декабря сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Соответствующее заявление он сделал во время церемонии вручения премии The Game Awards 2019. По мнению Реджи Фис-Эме, развитие облачных технологий и постоянное увеличение скорости передачи данных в сети в итоге приведёт к тому, что геймеры смогут «играть в любую игру на любом устройстве и в любое время».

«Это произойдет в течение следующего десятилетия и станет чем-то действительно значимым для игроков», — сказал Фис-Эме.

Он также сообщил, что его самой первой игровой консолью была Super Nintendo, а самыми первыми играми были Super Mario World и The Legend of Zelda: A Link to the Past.

Напомним, Реджи Фис-Эме покинул свой пост в Nintendo of America в апреле 2019 года. Он проработал в компании более 15 лет.

