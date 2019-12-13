Москва, , 23:16 — REGNUM Граждан просят быть предельно осторожными спасатели в городе Москве. Экстренное сообщение о неблагоприятных метеоусловиях распространила 13 декабря пресс-служба ГУ МЧС по городу.

По прогнозам метеорологов, в ближайшие часы и до 09:00 14 декабря в Москве местами будет наблюдаться гололёд, морось и дымка.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями водителям в Москве рекомендовано быть аккуратнее на дорогах, снизить скорость и увеличить дистанцию до движущихся впереди транспортных средств.

Кроме того, автомобилистам настоятельно рекомендуется избегать резких манёвров при перестроении, опережении и обгоне других транспортных средств.

Ранее ИА REGNUM сообщало о нескольких волнах холода, которые ожидают Москву нынешней зимой.

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