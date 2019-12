Редвуд-Сити, США, , 22:30 — REGNUM В новом обновлении популярного симулятора жизни The Sims 4 появился малыш Йода. Об этом 13 декабря сообщил портал Digital Spy.

https://twitter.com/sithmando/status/1205257460321325056

Стоит отметить, что речь идёт не о живом персонаже, а о статуе, которую могут получить персонажи, заплатив за неё 504 симолеона (внутриигровая валюта). Кроссовер стал возможен благодаря тому, что компания Electronic Arts заключила соглашение с Disney в рамках франшизы «Звёздные войны».

Напомним, малыш Йода появился в первом эпизоде нового сериала Disney+ «Мандалорец», серия была опубликована на сайте потокового сервиса 12 ноября 2019 года. Впоследствии это существо стало причиной появления множества интернет-мемов.

