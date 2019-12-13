Москва, , 22:25 — REGNUM ГУ МЧС по Москве предупредило москвичей и гостей столицы о неблагоприятных погодных условиях. Соответствующее заявление сделала пресс-служба ведомства.

По словам представителей регионального управления, в ближайшие часы в столице местами ожидается морось, дымка и слабый гололёд. Такая погода, согласно прогнозам Гидрометцентра, сохранится до утра 14 декабря.

Представители главка попросили автоводителей снизить скорость движения на дорогах, а также не совершать резких манёвров и перестроений.