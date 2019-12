Вашингтон, , 22:00 — REGNUM Возрождённая студия Telltale во время церемонии вручения премии The Game Awards, анонсировала продолжение видеоигры The Wolf Among Us. Об этом 13 декабря сообщил портал Screen rant.

С соответствующим объявлением выступил ведущий церемонии Джефф Кейли. К сожалению, пока компания не сообщила никакой дополнительной информации ни о сюжете, ни о дате релиза будущей игры.

The Wolf Among Us («Волк среди нас») — это анимационная приключенческая игра про оборотня, которую студия Telltale выпустила в октябре 2013 года. В её основу легли комиксы Билла Уиллингема, сама игра является приквелом рассказанной им истории.

Читайте ранее в этом сюжете: Анонсирован приквел атмосферного градостроительного симулятора Frostpunk