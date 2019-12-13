Париж, , 21:59 — REGNUM Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) исключила карнавал в бельгийском Алсте из списка нематериального культурного наследия человечества. Об этом 13 декабря сообщает пресс-служба организации.

Как уточняется, решение об этом принято по предложению Секретариата ЮНЕСКО, который указал на «систематическое повторение расистских и антисемитских представлений» на карнавале.

Межправительственный комитет по охране наследия счёл подобные появления «несовместимыми с основополагающими принципами Конвенции 2003 года об охране нематериального культурного наследия».

В пресс-службе ЮНЕСКО напомнили, что в соотвествии с указанным документом «принимается во внимание только то нематериальное культурное наследие, которое согласуется с существующими международно-правовыми актами по правам человека и требованиями взаимного уважения между сообществами, группами и отдельными лицами».