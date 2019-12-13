Москва, , 20:28 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин проведёт свою традиционную «большую» пресс-конференцию в Центре международной торговли. Это следует из письма-приглашения, направленного участникам мероприятия.

«Пресс-конференция состоится 19 декабря 2019 года в 12:00 мск в Центре международной торговли», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в 2019 году число аккредитованных на конференцию журналистов побило рекорд: на мероприятие с участием главы государства придут почти две тысячи представителей СМИ.