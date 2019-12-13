Варшава, , 20:16 — REGNUM Студия 11 bit анонсировала дополнение к популярной игре Frostpunk под названием The Last Autumn. Первый трейлер был выложен 13 декабря на её YouTube-канале.

Дополнение будет представлять собой приквел, сюжет которого расскажет, что произошло до начала событий, которые были показаны в основной игре. Разработчики отмечают, что геймеров ждут совершенно новый сценарий и новые механики, которые сильно изменят игру. Релиз Frostpunk The Last Autumn состоится 21 января 2020 года.

Релиз оригинальной Frostpunk состоялся на ПК 24 апреля 2018 года, а на PlayStation 4 и Xbox One — 11 октября 2019-го. Игра, выполненная в стимпанк-стилистике, является одновременно градостроительным симулятором и симулятором выживания. Геймерам предлагается строить город вокруг парового генератора в условиях остывающей Земли и экстремально низких температур.

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