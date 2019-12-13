Набережные Челны, Татария, , 19:49 — REGNUM Пожар, произошедший на заводе «КамАЗ» в 1993 году, сильно подпортил работу предприятия. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с гендиректором «Ростеха» Сергеем Чемезовым и гендиректором «Камаза» Сергеем Когогиным.

Путин признался в том, что он помнит, в каком состоянии находился завод в конце 90-х — начале 2000-х годов.

«И то, что за эти годы произошло, — как птица Феникс завод восстал и приобрел совершенно иные очертания не только внешне, но и по содержанию, и качеству», — сказал Путин.

В качестве примера возрождения предприятия глава государства напомнил о производстве беспилотных транспортных средств.