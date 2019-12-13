Кэри, США, , 19:45 — REGNUM Онлайн-магазин Epic Games Store бесплатно раздаст 12 игр до конца 2019 года. Об этом 13 декабря сообщил журнал PC Gamer.

Компания сделала соответствующее объявление во время церемонии вручения премии The Game Awards 2019. Она не стала сообщать заранее, что это будут за игры. Раздача первой начнётся 19 декабря 2019 года. Таким образом, с этого момента и до конца 2019 года магазин будет раздавать каждый день по одной бесплатной игре.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Epic Games Store стартовала раздача бесплатной пиксельной игры The Escapist. В ней геймерам предлагается выступить в роли заключенного, который планирует побег из тюрьмы.

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