Челябинск, , 19:43 — REGNUM В Челябинске местный житель осуждён за нелегальную торговлю контрафактной табачной продукцией. Приговор вынес Советский райсуд, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

В период с сентября 2018-го по апрель 2019 года этот предприимчивый гражданин купил у неизвестных следствию лиц немаркированные сигареты на сумму больше 2 млн рублей. Их он собирался продавать в Челябинске.

В ходе оперативных мероприятий крупную партию изъяли из оборота. А сам он получил полтора года условно с двухлетним испытательным сроком. Также ему придётся уплатить штраф — 10 тыс. рублей.