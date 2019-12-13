Вашингтон, , 19:21 — REGNUM Поклонники сериала «Рик и Морти» теперь имеют возможность посетить «уединённый туалет» Рика из второй серии четвёртого сезона в виртуальной реальности. Обновление соответствующего приложения было выложено 13 декабря на портале SideQuest VR.

https://twitter.com/EvanStimpson/status/1204602390969606144

Его создал разработчик Evan Stimpson из студии Soulcom. Он также выложил на своём YouTube-канале демонстрационное видео. Приложение поддерживает VR-гарнитуры Oculus Quest и Oculus Go.

Первую серию четвёртого сезона «Рика и Морти» телеканал Cartoon Network показал 10 ноября 2019 года. Созданием популярного анимационного шоу для взрослых занимаются Джастин Ройланд и Дэн Хармон.

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