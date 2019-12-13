Ульяновск, 13 декабря 2019, 19:17 — REGNUM В Ульяновской области могут запретить продавать снюс. С предложением разработать соответствующий законопроект предложил губернатор Сергей Морозов.
Напомним, снюс — это измельчённый увлажнённый табак для жевания.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Законодательное собрание Ульяновской области внесён законопроект, предполагающий введение запрета на розничную продажу несовершеннолетним электронных сигарет и тонизирующих напитков. Предлагалось установить на территории региона ограничения по продаже электронных систем доставки никотина, жидкости для них и устройств для нагревания табака (электронные сигареты, ЭСДН). Депутаты ссылаются на то, что с запретом курения в общественных местах активизировалось использование электронных сигарет.