Москва, , 18:46 — REGNUM Законопроект о возвращении торговли пивом на стадионах в «Справедливой России» назвали очень циничным, особенно на фоне сообщений о сокращении численности населения России.

«Очень циничный законопроект. Вместо того чтобы финансировать из бюджета детский спорт (денег на это у государства достаточно), они предлагают продавать пиво на стадионах и доходы от этого направлять на развитие детского спорта. Просто чудовищная идея. Особенно на фоне сообщений о сокращении численности населения», — отметил депутат Госдумы Валерий Гартунг («Справедливая Россия») в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, законопроект о продаже пива во время футбольных матчей Госдума приняла в первом чтении. «Единая Россия» и ЛДПР инициативу поддержали, КПРФ и «Справедливая Россия» выступили против.

Предполагается, что полученные средства направляются на финансирование мероприятий по развитию профессионального и детско-юношеского спорта в соответствии с правилами, утвержденными Минспорта.

Ранее Росстат сообщил, что за январь-сентябрь 2019 года зафиксирована естественная убыль населения на 236,9 тыс. человек (против 173,4 тыс. человек в январе-сентябре 2018 года). По данным СМИ, этот год станет рекордным по данному показателю за одиннадцать лет.

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