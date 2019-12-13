Шахты, Ростовская область, , 18:44 — REGNUM Учитель одной из школ города Шахты Ростовской области обругал, в том числе с использованием нецензурных слов, ученика 11-го класса. Учитель возмутился тем, что ученик заявил о своих политических взглядах в присутствии депутата от «Единой России».

Как пишет «Блокнот — Ростов-на-Дону», на открытый урок к 11-классникам школы №1, приуроченный ко Дню Конституции, пришла депутат регионального Заксобрания от партии «Единая Россия» Екатерина Стенякина. Депутат обсуждала со школьниками свободу слова. Она обратила внимание, что у одного из учеников, Даниила, на форме прикреплён значок КПРФ. Юноша пояснил, что намерен стать коммунистом, пошутив, что они с депутатом «по разную сторону баррикад». Стенякина, в свою очередь, оценила смелость школьника, который не побоялся выразить своё мнение открыто. Однако когда урок закончился, у юноши состоялся разговор с его классным руководителем — тот предложил придержать школьнику своё мнение при себе, при этом в выражениях учитель не стеснялся.

«Ты, …, идиот клинический! Этот человек (педагог подразумевает депутата Екатерину Стенякину) помогает школе, мебель покупает, грамоты учителям вручает. А ты начал … нести: «Мы с Вами идеологические враги»… Тебя, козел, надо на учет ставить…» — цитирует слова учителя «Блокнот Шахты». Учитель также в нецензурной форме «рекомендовал» ученику забрать документы из школы.

Разговор на диктофон записала одноклассница мальчика, которая передала запись родителям, позже она появилась в родительском чате, информация дошла до директора. Между тем на сторону учителя встали одноклассники Даниила, а также родители — учитель является победителем конкурса профмастерства. Сам Даниил и девушка, которая сделала запись, теперь опасаются травли. В связи с происшествием проводится служебная проверка.

13 декабря в сети появилось видеообращение учителя, который стал участником конфликта. Педагог признал недопустимость и непрофессиональность своих действий и принёс свои извинения Даниилу и его родителям.

«Но я хочу, чтобы вы обратили внимание на тех людей, которые раздувают эту историю, неприятную, но довольно стандартную, до уровня всероссийского пожара, для чего они это делают», — добавил учитель.