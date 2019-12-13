Набережные Челны, Татария, , 18:36 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин охарактеризовал свой 2019 год как «трудовой». Об этом он заявил в Набережных Челнах в ходе общения с работниками завода «КамАЗ».

"Уходящий год был таким, трудовым. Важно проанализировать всё, что произошло в году уходящем, и после этого можно будет сказать, что же было самым важным событием в жизни страны и каждого человека», — сказал Путин.

По словам главы государства, главной целью является повышение социального уровня и благосостояния населения России. Что же касается 2020 года, то Путин подчеркнул, что ключевым для него в предстоящем году является празднование 75-летия со Дня Победы.