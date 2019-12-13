Набережные Челны, Татария, , 18:21 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин поздравил работников «КамАЗа» с юбилеем завода. Соответствующее поздравление он озвучил в ходе выступления перед работниками завода.

«Низкий поклон всем, кто заложил предприятие, вложил душу. Это рабочие, строители, учёные, которые в 1969 году начали проект. Сюда приехали люди со всего СССР, сложился уникальный коллектив. Вы все любите свой город, республику, и все вы с душой относитесь к нашей Родине — к России», — сказал Путин.

По его словам, на заводе работают люди разных вероисповеданий и возрастов: «Интересный сплав получился. Замечательная молодёжь! Люди думают о будущем! А какие машины вы создаёте!»

Глава государства заявил о гордости за бренд «КамАЗа» в России и за рубежом — «благодаря в том числе и спортсменам, которые показывают результаты и не жалеют себя на них».