Курск, , 18:20 — REGNUM Общественная приемная Управления Роспотребнадзора по Курской области с начала 2019 года приняла 43 обращения граждан. Как сообщила пресс-служба ведомства, большая часть обращений — 27 — касалась вопросов соблюдения потребительского законодательства, ещё 16 — обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Всего в 2019 году ведомство получило от курян более 3 тыс. 300 обращений. Более 52% из них касались вопросов санитарного надзора, 46,6% — защиты прав потребителей. Также жителей региона волновали вопросы условий проживания, санитарного состояния территорий, качества воды и безопасности продовольствия.

По итогам обращений сотрудники ведомства провели более 500 проверок и административных расследований. 320 человек были привлечены к административной ответственности шесть исков направили в суд.