Кострома, , 18:17 — REGNUM Костромские спасатели и правоохранители проводят регулярные профилактические рейды по местам массового выхода людей на лёд, сообщает пресс-служба городской администрации

Проверки водных объектов проводятся ежедневно. Специалисты патрулируют пруды в Костроме и парковых зонах, прибрежную акваторию рек Волга и Кострома.

У водоёмов выставлено 2 спасательных поста наблюдения, 16 стендов с информацией о запрете выхода на лёд. Спасатели проводят разъяснительную работу с рыбаками, распространяют памятки. Правоохранители уже привлекли к административной ответственности 4 человека.

Кроме того, в костромских школах проводят тематические родительские собрания на тему соблюдения мер безопасности при выходе на лед, к рейдам спасателей присоединяются члены Советов отцов и Родительских патрулей из образовательных учреждений.

В Костромском Центре гражданской защиты в круглосуточной готовности дежурит аварийно-спасательный отряд.