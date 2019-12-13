Москва, , 18:15 — REGNUM В Москве продолжат предпринимать меры, способствующие росту рождаемости. Об этом 13 декабря корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

Глава законодательного собрания столицы напомнил, что Москва является одним из лидеров по росту рождаемости среди регионов России.

«В городе созданы максимально доброжелательные и комфортные условия для демографического развития. Среди действенных мер — дополнительная материальная поддержка семей при рождении детей, материнства и детства, повышение доступности жилья для семей с детьми, включая субсидии, а также повышение размеров материнского капитала, доступное и качественное здравоохранение, дошкольное и школьное образование», — сказал Шапошников.

Председатель Мосгордумы отметил, что в столице работают одни из самых современных в России перинатальных центров. При этом в роддоме каждый маленький москвич получает от города набор новорожденного, где есть все необходимое на первое время. Все малыши города с трех лет обеспечены местами в детских садах.

«Москва продолжит вкладывать средства в модернизацию отделений социального обслуживания граждан, а также в создание дополнительных бюджетных мест в детских садах и спортивных секциях. С 1 января 2020 года дошкольные учреждения образования смогут посещать более 42 тысяч детей в возрасте от 2 лет 4 месяцев. Таким образом, в 2020 году городские детские сады смогут принять почти полмиллиона малышей», — сообщил Шапошников.

Как сообщало ИА REGNUM, естественная убыль населения в 2019 году может стать рекордной за последние 11 лет. При этом подобная тенденция может продолжать усиливаться с каждым годом, вплоть до середины двадцатых годов. Если динамика сохранится, то к концу столетия население России может сократиться до 70 млн человек.

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